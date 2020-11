Ekipa povela sa 2:1, pa izgubila 0:3 - za sve je kriv nestanak struje

U tamošnjem šampionatu jedna ekipa je povela sa 2:1, pa je izgubila 0:3! Zvuči nevjerovatno, ali to se zaista desilo.

Riječ je o utakmici koju su odigrali Politehnika Jasi i Vitorul iz Konstance.

Igrao se 54. minut meča, rezultat je na semaforu pokazivao 1:1, da bi domaći igrači u tom napadu stigli do vođstva od 2:1 poslije preciznog udarca sa distance.

Cijela suština priče spada u let lopte ga golu rivala, jer je baš u tom momentu - nestalo struje.

Reflektori su otkazali, došlo je do kvara i nije bilo svjetla na stadionu. Sudija je odlučio da prekine utakmicu.

On je igrače poslao u svlačionicu označivši kraj meča, pa su domaći fudbaleri odmah riješili da protestuju. To nije pomoglo i meč je registrovan službenim rezultatom za goste iz Konstance - 0:3!

Zanimljivo, trener Politehnike Danijel Panku je poslije meča istakao da su i na treningu dan prije meča imali problema sa reflektorima, ali da se nisu osjećali dužnim da obavijeste bilo koga u klubu.

Eto, u modernom fudbalu je i ovo moguće!

This is absolutely historical. Just when THEY SCORED the goal that took them 2-1 up vs Viitorul, Poli Iasi basically LOST the game 0-3! The floodlights went off EXACTLY when the home side scored! Absolutely incredible, I've never seen anything like it. pic.twitter.com/jVzmlygPqy

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 1, 2020