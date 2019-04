Ekipa Partizana posjetila Etno selo Stanišići

Bijeljinu i Etno selo Stanišići posjetili su prvotimci fudbalskog kluba Partizan iz Beograda, gdje su boravili dva dana. Glavni kreator ideje da svoje igrače dovede u svoje rodno mjesto bio je njihov trener - Savo Milošević. Obavljanje mini trenažnih i psiholoških priprema, bio je cilj njihovog boravka u Semberiji.

"Malo da probamo da razbistrimo glave, počinje plej of u subotu, da se malo resetuju igrači. U jako teškoj situaciji je ekipa, ja sam tek prije 7 dana došao i ta procjena je bila da treba malo da razbistre glave i odluka je pala na Etno selo. Mislim da ćemo dolaziti ovdje često u budućnosti, ali malo boljim povodom", kaže Savo Milošević, trener FK Partizan, Beograd

Partizan je od dolaska Miloševića na klupu doživio dva poraza, od Napretka u Kruševcu i Vojvodine u Novom Sadu, a zablježio jednu pobjedu, protiv Čukaričkog u Humskoj. Odmorom u Etno selu u Bijeljini, trebalo bi da napune baterije i ojačaju unutrašnje veze pred start takmičenja u plej ofu Superlige Srbije. Očekivanja za narednu godinu mnogo su veća, kaže Milošević.

"Sigurno postoji veći kvalitet. Ova ekipa je pokazala, bar ako ne na drugim utakmicama, recimo na derbijima da postoji da vrijedi mnogo više. Sad to jeste proces koji će trajati, bitno je da do juna pokušamo da spasemo sezonu koliko može, onda od juna da se malo drugačije organizujemo, ali siguran sam da će to od naredne godine biti mnogo, mnogo bolje", kaže Milošević.

"Imamo još plej of da odigramo i naravno da malo rezultati ne idu u korist, ali mislim da je najbitnije da mi iz utakmice u utakmicu igramo dobro i pokušavamo da se podignemo na što veći nivo", kaže Goran Zakarić, partizanov igrač.

U subotu Partizan igra svoj naredni meč i to protiv rivala sa kojim je nedavno ukrstio koplja, protiv ekipe Čukaričkog. Obje ekipe trenutno na tabeli imaju isti broj bodova, 11 više ima Radnički iz Niša, dok je Crvena zvezda na 15 bodova viška u odnosu na crno-bijele.