Efes protutnjao kroz Moskvu

Turski tim je održao "šutersku kliniku" i pogađao skoro sve, a tu su prednjačili Krunoslav Simon i Šejn Larkin.

Srpski košarkaš Vasilije Micić odigrao je skroman meč i završio ga sa svega pet postignutih poena, jednim skokom, ali i pet podijeljenih asistencija.

Himki je u prvoj četvrtini uspijevao da odgovori na pucački obračun, te je poslije 10 minuta vodio sa 30:29.

Ali, nije bilo realno da nastave da pogađaju (najviše do tada Јanis Tima), a Efes nije prestajao.

