Džumhur: Nisam diskvalifikovan, svojevoljno sam napustio teren

Damir Džumhur, teniser iz Bosne i Hercegovine, imao je incident sa sudijom u Akapulku nakon čega je diskvalifikovan, ali sam igrač tvrdi da to nije slučaj, već da je sam napustio teren.

On takođe negira da je prijetio arbitru da će ga ubiti.

- Dragi mediji ako već prenosite vijesti onda se bar potrudite da te vijesti budu tačne. Damir Džumhur nije diskvalifikovan. Damir Džumhur je svojevoljno napustio teren, zbog ponašanja i odluka glavnog sudije koje nisu bile objektivne ni koretkne. Još jedan jako bitna stvar koja može da se pročita na portalima je da sam prijetio nekoga da ubijem? Da li ste vi ljudi svjesni šta to uopšte znači i otkud vam to uopšte? Otkud ta zloba da se takve stvari pričaju uopšte? Od medija se očekuje da objektivno, korektno i istinito prenose informacije, a ovog puta je to izostalo - napisao je Džumhur.

On se na kraju pokajao što je emotivnije reagovao na odluke sudije.

- Na kraju izvinjavam se mojoj porodici, mojim najbližima i naravno onika koji me podržavaju što sam se ovako emotivno poneo, i što nisam pokazao jačinu, što sam još jednom pokazao da ovakve stvari mogu da utiču na mene da pokažem svoju lošiju i slabiju stranu - kazao je je Džumhur.