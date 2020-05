Džordan odbio da za dva sata zaradi 100 miliona

Ikona NBA Majkl Džordan ponovo je aktuelan zbog hvaljenog dokumentarnog filma "The Last dance", mnogo je novih detalja koji tek sada javnost dobija na uvid iz šamponskog puta Bulsa, a još jednu pikanteriju iz života slavnog košarkaša servirao je njegov dugogodišnji agent Dejvid Falk.

On je za radio "WFAN Sports" ispričao da je Džordan svojevremeno odbio ponudu jedne kompanije tešku 100 miliona dolara, a sve što je trebalo da uradi za taj novac je da snimi reklamni materijal u trajanju od dva sata.

I odbio je, tvrdi Falk, uz konstatciju: "On je Džordan, može da radi šta hoće".

- Sjećam se, donio sam mu ponudu prije tri godine vrijednu 100 miliona dolara. Sve što je trebalo da uradi, izuzev toga da ustupi svoje ime i brend, je da se dva sata pojavi tamo, ali on je to odbio - otkrio je Falk.

Iako je ta ponuda bila vjerovatno najveća u istoriji sporta za nekog sportistu, i to penzionisanog, Falk kaže da ga nije izenadio potez njegovog klijenta.

- Bog ga blagoslovio. Bio je toliko uspješan da mu to daje mogućnost da radi šta god poželi ili da ne radi stvari koje mu se ne dopadaju.

Džordanovo bogatstvo procjenjuje se na milijardu i po dolara, veliki novac stekao je tokom igračke karijere od ugovora, a još veći od reklama i kasnije od ugovora sa "Najkom" i prodaje sportske opreme sa svojim logom.

- Zaista to cijenim. On pažljvo bira sa kim će da radi i posluje - kaže Falk koji je kroz još jednu situaciju najbolje opisao Džordanov karakter.

- On je ekstremno takmičarski tip. Ako, recimo, izgubi 150.000 dolara u golf partiji, to je veliki novac. Da mu ja sutradan kažem "hej, imam ugovor za tebe, za pet minuta zaradićeš 150.000 dolara, on bi mi se smijao. Da je u pitanju 1.500.000 dolara, ne bi pristao".