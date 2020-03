Džordan: Kada su mi ubili oca nisam mogao doći sebi

Najbolji košarkaš svih vremena, Majkl Džordan, 1993. godine doživio je najteži udarac u životu, kada je saznao da je njegov otac Džejms ubijen... Samo nekoliko nedjelja nakon osvajanja treće uzastopne NBA titule sa Čikago Bulsima, Džordan je doživio porodičnu tragediju koja mu je u potpunosti promijenila život.

Naime, njegov otac Džejms ubijen je tokom pljačke. Za ubistvo su odgovarali izvesni Daniel Grin i Lari Demeri, koji su tada bili tinejdžeri i prijatelji iz škole. Obojica su dobila doživotnu kaznu zatvora. Međutim, 25 godina kasnije Grin je zatražio novo suđenje, kako bi dokazao da je zapravo nevin.

"Nemam ništa sa smrću tog čovjeka i tačka. Nisam povezan sa ubistvom. Došao sam kad je već bio mrtav. Evo kako ja gledam na to.... Oduzeo sam njegovoj porodici pravo da ga dostojno sahrani zbog onoga što sam uradio", rekao je Grin u intervjuu za AP koji je dao u zatvoru u Sjevernoj Karolini.

Ubistvo Džordanovog oca dogodilo se 22. jula 1993. godine. Džejms se vraćao kući u Šarlot. Zaustavio se pored autoputa kako bi se odmorio. Ubijen je dok je spavao, tako što je upucan u grudi. Osuđenici su mu ukrali sat koji je Majkl dobio za titulu prvaka i prsten sa All Star utakmice iz 1986. godine.

Ubice su tijelo bacile u obližnju močvaru, a automobil su ostavili stotinjak kilometara dalje. Grin tvrdi da je pomogao prijatelju da se riješi leša, ali ističe da nije bio prisutan kada se ubistvo dogodilo. Tijelo nesrećnog čovjeka pronađeno je 11 dana kasnije. Osumnjičeni su odmah uhapšeni brzo osuđeni na doživotnu robiju. Da je Grin osuđen samo za zločin koji priznaje, dobio bi maksimalno 10 godina.

Grin je ljetos u razgovoru za "Chicago Tribune" ispričao svoju verziju događaja. On tvrdi da su Demeri i on te večeri bili u društvu i da je Demeri otišao oko 01:30, a da je on ostao sa prijateljima. Kad se vratio, Demeri je bio van sebe, preklinjao ga je za pomoć. Grin je morao da bira... Da li će okrenuti leđa prijatelju koji mu je bio kao rođeni brat ili će mu pomoći da prikrije ubistvo. Želio je da dokaže svoju muškost i sve je shvatio kao avanturu. Danas se kaje zbog toga.

U čitav slučaj se uključila i advokatica Kristin Mma, koja radi za neprofitnu organizaciju Centra za stvarnu nevinost Sjeverne Karoline. Ona tvrdi da istraga nije bila detaljna, da nisu uzeti u obzir balistički dokazi koji bacaju sumnju da Grinovu umiješanost u ubistvu. Takođe, na suđenju nisu bili svjedoci koji bi potvrdili prisustvo Grina na zabavi u vrijeme ubistva. Rekla je da je cijeli slučaj baziran na svjedočenju Demerija, koji je mijenjao priču kako bi izbjegao smrtnu kaznu.

Tragičan gubitak oca potpuno je slomio Majkla Džordana. Šokirao je javnost kada je saopštio da se povlači iz košarke. Napravio je dugodišnju pauzu, počeo je da se bavi bejzbolom, koji je bio omiljeni sport njegovog oca. Na sreću, riješio je da se vrati i donio je Bulsima još tri šampionska prstena. Na "Dan očeva" 1996. godine Majkl je osvojio prvu šampionsku titulu od smrti oca i emocije su ga potpuno savladale u tom momentu...