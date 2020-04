Džordan: Čitav tim je bio u sobi punoj droge, rekao sam da odlazim i od tada sam bio sam

Dokumentarni serijal "The Last Dance" (Posljednji ples) o posljednjoj sezoni i karijeri Majkla Džordana u Čikago Bulsima počeo se prikazivati sinoć na ESPN-u, a već danas biće dostupan na Netflixu.

Sinoć su emitovane prve dvije epizode, a Džordan je između ostalog govorio i o svojoj prvoj sezoni u Bulsima nakon dolaska u NBA.

Džordan se prisjetio trenutka kada je tokom predsezone shvatio da su njegovi saigrači u hotelskoj sobi punoj droge. U NBA ligi košarkaši su tokom osamdesetih godina prošlog vijeka imali mnogo problema s drogom.

Tako je preminuo i Len Bias, mladi košarkaš koji bi ostavio veliki trag u NBA ligi, a kojeg su Boston Celticsi birali kao drugi pika na NBA draftu 1986. godine. Samo dva dana nakon drafta Bias je preminuo od srčane aritmije koja je izazvana predoziranjem kokainom.

"Momci su radili stvari koje nisam vidio ranije. Bili smo na jednom događaju prije početka sezone. Tražio sam saigrače u hotelu i kucao sam od vrata do vrata. Došao sam do jednih vrata i pokucao. Čuo sam da neko govori: 'Neko je ispred'. Neko je pitao ko je i ja sam rekao 'MJ'. Otvorili su vrata i čitav tim je bio tu. Tu su bile stvari koje ja do tada nikada u životu nisam vidio. Na jednom mjestu bile su linije, na drugom se pušila trava. Žene su bile tu. Prvo što sam rekao bilo je: 'Ja izlazim'. Jedino o čemu sam razmišljao je da ukoliko bude racija, kriv sam kao i svi drugi i od tog trenutka sam manje-više bio sam", rekao je Džordan.