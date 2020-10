"Džordan bi to sam završio": Lebron na udaru kritika zbog posljednjeg napada Lejkersa

Džejmsu prebacuju da je, iako nesumnjiva prva zvijezda tima i jedan od najvećih igrača svih vremena, i kao takav - čovjek odluke, ipak odlučio da u posljednjoj akciji servira pas usamljenom Grinu koji je potom promašio otvorenu trojku.

Danny Green blew a WIDE OPEN three in the clutch and Markieff Morris THREW THE BALL AWAY.

Lakers get beat in the ‘Mamba’ jersey for the first time... pic.twitter.com/lLMDd1x0hK

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 10, 2020