Džin iz Amerike eliminisao Vavrinku sa Vimbldona!

Opelka je došao do pobjede poslije tri časa i 16 minuta borbe – 7:5, 3:6, 6:4, 4:6, 8:6.

21-godišnji Amerikanac je ostvario svoju drugu pobjedu na Vimbldonu u karijeri, poslije trijumfa nad Njemcem Sedrikom Marselom Štebeom u prvom kolu (3-0).

Poslije veoma mirnih deset gemova u prvom setu došlo je do pada u Stenovoj igri, koji je izgubio četiri poena u svom šestom servis gemu, nakon što je u prethodnih pet gemova izgubio ukupno tri.

Sten se vratio u igru u drugom setu i iskoristio svoju priliku, dok je Rajli ostao bez svojih.

Marathon men.@ReillyOpelka reaches the third round of a Grand Slam for the first time on his #Wimbledon debut after an epic five-set duel against Stan Wawrinka#Wimbledon pic.twitter.com/hiByieuxBd

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2019