Dva miliona KM za evropski Borac

Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik obećao je veliku pomoć Fudbalskom klubu Borac za narednu sezonu u kojoj će se Banjalučani takmičiti u Premijer ligu BiH.

Dodik je rekao da će institucije Republike Srpske odobriti pomoć od milion maraka za klub iz Platonove ulice kako bi Borac bio što konkurentniji naredne sezone.

"Borac se polako stabilizuje. Ostale su još neke obaveze iz prošlosti koje ćemo riješiti za 60 dana kako bi stvorili uslove da Borac igra najznačajniju ulogu u prvenstvu BiH i da ubrzo napadnemo prvo mjesto i izlazak na međunarodnu scenu. Da bi to uspjeli klub mora da ima potpuno čiste papire. Dugovanja prema državi rješavaćemo na za to primjeren način. Borac ima ljubav koja se zove Banjaluka. Ovaj klub nisu napustili njegovi navijači. Odlučio sam da pomognem kako bi stvorili klub na ponos svih nas. To neće biti nimalo lako. Vjerujem da ćemo predanim radom u naredne četiri godine stvoriti respektabilan klub kako bi dočekali 100. rođendan klub na najbolji način i da baš tada imamo najbolju sezonu. Prvi cilj je da stabilizujemo finansije, Borac će od instituacija dobiti miliona maraka, plus rješavanje zaostalih dugova, a u drugom dijelu sezone klub će dobiti još milion maraka" rekao je Dodik.

Srpski član predsjedništva rekao je da če pomoći i drugim klubovima kao što je FK Radnik, RK Borac ili ŽKK Orlovi. Klubovi koji nastupaju u regionalnim ligama reprezentuju Republiku Srpsku kaže Dodik i to je velika stvar. Dodik je dodao da je i gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izrazio želju da podrži Borac, ali zbog ranije preuzetih obaveza nije bio u mogućnosti da se obrati javnosti na pres konferenciji na Gradskom stadionu u Banjaluci.



Predsjednik Borca Vico Zeljković zahvalio se na podršci. Istakao je da klub sve svoje obaveze izmiruje redovno i aktuelna uprava nije napravila ni marku novog duga.

"Imamo dva miliona maraka duga prema dobavljačima i povjeriocima. Tu su još poreske obaveze prema državi", rekao je Zeljković.

Nema mnogo klubova u regionu koji mogu da pohvale da će ubrzo proslaviti 100. rođendan poručio je Dodik. Želimo klub koji će u bliskoj budućnosti bilježiti vrhunske rezultate.

Na pitanje da li krivci za dugove iz prošlosti biti procesuirani, Zeljković kaže da postoji adekvatna dokumentacija koja tome svjedoči.

"Neki dugovi su opravdani, neki nisu. Na kraju dana možemo reći da će to ubrzo biti prošlost", rekao je Zeljković

To je stvar kontrolnih organa ističe Dodik, a ova uprava ne treba da se bavi tim stvarima već samo da razmišlja kako da Borac bude bolji. Nikoga ne treba amnestirati i veoma je važno da se zna da li se neko ogriješio o imovinu Borca poručio je Dodik.

Novi trener Borca Branislav Krunić na kraju je rekao da sportski sektor intenzivno traga za pojačanjima.

"Svima će biti jasno da je ovo novi Borac tako da će biti mnogo lakše pregovarati sa igračima koji su nam interesantni, a vjerujem da će sve veći broj fudbalera imati želju da dođe u Borac", rekao je Krunić.