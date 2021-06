Durent ne može sam, Baksi nakon produžetka u finalu Istoka!

Imao je Bruklin prednost od 3:2 u seriji, kao i 2:0 na početku, ali su Baksi predvođeni Midltonom i Adetokumbom napravili nevjerovatan preokret.

Ovo je bio ujedno treći put u ovogodišnjem plej-ofu da ekipa koja izgubi prve dvije utakmice serije preokrene i prođe dalje. To je najviše u istoriji NBA.

U redovima pobjedničke ekipe najbolji je bio Grk koji je zabilježio 40 poena (15/24) uz 13 skokova. Vidjelo se tokom cijelog meča da je Adetokumbo iscrpljen, ali ga to nije spriječilo da na parketu provede 50 minuta.

On se pridružio elitnom društvu koji čine još Džeri Vest i Tim Dankan kao jedina tri igrača sa 40/10/5 utakmicom u odlučujućem meču plej-of serije.

Pratio ga je sjajni Midlton koji je ubacio 23 poena, a svom učinku dodao je 10 skokova, šest asistencija i čak pet ukradenih lopti.

Zapaženu ulogu imao je i Holidej koji je zabilježio 13 poena uz osam asistencija i sedam skokova. Ubacio je plejmejker i jednu od ključnih trojki u posljednjoj četvrtini.

Dvocifren je bio još Taker sa 11 poena.

Kod Bruklina još jednu sjajnu partiju sa 48 poena odigrao je Kevin Durent koji je uz to imao i devet skokova i šest asistencija. Durent je svojoj ekipi donio i produžetak, a umalo i pobjedu u regularnom dijelu, jer je prilikom suta nagazio na liniju za tri poena.

KD FORCES OVERTIME IN GAME 7! 🍿

Don't miss OT in this WIN or GO HOME GAME 7 on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ntJWam9snL

— NBA (@NBA) June 20, 2021