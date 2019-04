Jokić je tripl-dablom (21p, 15sk, 10as) predvodio Nagetse u velikom trijumfu protiv Sparsa i u polufinalu igraće protiv Portland Trejlblejzersa.

Ekipa koja čini emisiju "Inside the NBA", Šekil O'Nil, Erni Džonson, Keni Smit i Čarls Barkli, dala je svoje prognoze u vezi ovog paraa.

"Barkli: Blejzersi u šest utakmica", kratko je prokomentarisao Čarls Barkli, koji je ove sezone bio veliki navijač Nagetsa, ali se sada odlučio za Blejzerse.

Istog mišljenja bio je i Keni Smit, dok O'Nil drugačije vidi stvari.

"Nagetsi u šest. Jokića je uživanje gledati. Zaista je dobar. Lijepo je vidjeti centra da igra na takav način, dugo nisam vidio tako nešto. Jokić je "bejbi" superstar. Mlad, sjajan igrač, ali ima prostora da napreduje. Impresioniran sam kako igra", rekao je O'Nil o Jokiću.

Posljednji koji je dao svoju prognozu bio je Džonson, koji je izabrao Nagetse da pobjede poslije sedme utakmice, baš kao što su uradili protiv Sparsa.

