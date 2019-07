Drama u Bajernovom kampu: Navijač napao Kovača

Naime, Bavarci su odrađivali lagano zagrijavanje, a na teren se probio jedan navijač, došao do Kovača, zgrabio ga za noge i nije ga htio pustiti, piše Bild.

Odmah je pozvana policija, koja je vrlo brzo stigla na mjesto događaja te uhapsila nepoznatog navijača za kojeg ostaje upitno kako se uopšte uspio probiti do samog terena.

Kovač je nastavio voditi trening, ali je bio vidno šokiran zbog cijelog događaja.

A man invaded the training ground today, clung to Niko Kovač, grabbed him by the feet and did not want to let go. Police was alarmed and had to intervene, the troublemaker was taken into custody. Kovač emerged unhurt and came away with a shock [Bild] pic.twitter.com/PI21Pw7fif

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 30, 2019