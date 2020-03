Pasoš supruge koči povratak barem u Minhen!

Nekadašnji trener fudbalera Partizana, Lotar Mateus, "zarobljen" je na aerodromu u Dubaiju zbog pandemije korona virusa!

On je sa porodicom u Dubaiju čekao na let za Budimpeštu posle odmora u Aziji, ali nije imao vremena da "uhvati" posljednji let za prestonicu Mađarske.

"Ne mogu više da uđem u Budimpeštu, iako mi je to dom i centralna rezidencija u poslednjih 16 gdoina! Mađari su zatvorili granice za sve koji nemaju mađarski pasoš, sada ne mogu da odem tamo. Moja supruga je Ruskinja i sada je teško za nju da uđe u Njemačku jer nema pasoš Evropske unije. Ne mogu da odem ni u svoj drugi dom u Minhenu", rekao je Mateus.

Mateus je inače u braku sa Anastasijom Klimko, a iza sebe ima četiri razvoda, sa Silvijom, Lolitom Morenom, Marijanom i Kristinom Lilijanom.

Već duže vreme se ne bavi trenerskim poslom, posljednji angažman imao je 2011. godine u reprezentaciji Bugarske, od tada je povremeno TV konsultant i kolumnista.