Dragan Matović u petoj deceniji igra sve bolje i ne pomišlja na sportsku penziju

Kao vino sa godinama sve je bolji. Kapiten fočanskog Odbojkaškog kluba Maglić Dragan Matović u 42. godini predvodio je svoj tim do još jedne titule prvaka Srpske. Zadivljujući su njegov entuzijazam i ljubav prema odbojci.

Saigrači kažu - ne propušta nijedan trening i uvijek pruža maksimum, a ne samo da je kapiten na terenu, već i van terena vodi računa da klub opstane u hroničnoj besparici.

"Svoj lični prevoz, svoj lični kombi daje kada idemo na gostujuće utakmice kako nama tako i ženskom pogonu. Obezbjeđuje hranarine i stanarine za trenere i igrače koji dolaze sa strane", kaže Stefan Bjelogrlić, tehničar OK Maglić.

"Znate šta, Matović je čudo. U petoj deceniji igrati ovako, igrati uspješno. Mlađe generacije trebale bi se ugledati na Matu", ističe Alen Džambić, trener OK Maglić.

Matović je otac dvoje djece i zaposlen je u Graničnoj policiji BiH. Priznaje da je dužnik i supruzi i kolegama sa posla, koji moraju da trpe njegovu ludu ljubav prema sportu. Nije se umorio od igranja odbojke i na sportsku penziju još ne pomišlja.

"Ljubav prema sportu od malih nogu i prema lopti me negdje i dan danas pokreću. - I do kada Dragan Matović misli igrati odbojku aktivno?- Teško pitanje, mislim dok me tijelo bude slušalo", ističe Matović.

Ne igraju za plate, jer ih nemaju, ali zato odbojkaši Maglića imaju srce kao planina čije ime nose. Njihov kapiten priča da na utakmice dolaze direktno sa svojih radnih mjesta, ostavljaju kući porodice i djecu, igraju povrijeđeni i zamotani, ali ističe- vrijedilo je svakog momenta biti dio ove nestvarne priče.

"Nismo ni navikli da imamo plate, već pokušavamo da onako srcem i iz ljubavi ostvarimo ono što je u ovim uslovima možda bilo i nemoguće", kaže Dragan Matović, kapiten OK Maglić.

Ljubavlju prema dresu i svom gradu, fočanski romantičari osvojili su srca navijača. Nadaju se da će za nastup u Premijer ligi konačno dobiti podršku i šire zajednice i da će se uz opštinu, koja je njihov jedini finansijer, pojaviti i drugi sponzori. Sigurno je da su to zaslužili, jer su, zajedno sa ženskim timom koji je već stabilan premijerligaš, pokazali da je Foča i definitivno grad odbojke.