Dragan Bajić za ATV: Moji igrači nisu zaslužili takvo vrijeđanje, sudije nisu reagovale

Iako su zaustavljeni u polufinalu plej-ofa ABA lige u Igokei nemaju za čim da žale. Odigrali su odličnu sezonu, kako u regionalnom takmičenju tako i u FIBA Ligi šampiona.

Dragan Bajić, trener Igokee, govorio je za ATV o samoj utakmici protiv Zvezde, kao i dešavanjim van terena.

"Od samog početka utakmice nisam osjetio energiju koju sam tražio od igrača kako bi parirali Zvezdi. Razlog tome može biti i zgusnut raspored i kvalitetan protivnik, ali neće ova sezona stati u jednu utakmicu. Svi u klubu smo zadovoljni sezonom", rekao je za Bajić za ATV.

On se osvrnuo i na dešavanja van terena.

"Ja sam čestitao i Radonjiću i Zvezdi i mislim da su nas sa košarkaške strane nadigrali i sasvim zasluženo pobijedili. Ono što mene kao čovjeka vrijeđa je taj odnos publike. Neću da ulazim koji broj je dozvoljen jer to nije na meni, ali sigurno je moje da kao trener, te igrače gledam kao svoju djecu i da ne zaslužuju da se vrijeđaju sa riječima "majmune", "Turčine"... Mislim da i delegat i trojica sudija nisu nijednom odreagovali na sve te uvrede. Jedina reakcija sudija je bila kada su uvrede bile na njihov račun i tada je predstavnik Zvezde zamolio publiku da to ne rade i da će dvorana biti ispražnjena. Prije samog plej-ofa, svi klubovi su potpisali sporazum gdje izričito piše da su sudije dužne da zaustave utakmicu ako bude neko vrijeđanje, ali to se sinoć nije desilo u Beogradu. Mi se uvijek trudimo i bili smo dobri domaćini i niko nije doživio bilo kakvu uvredu kada je došao Laktaše", kaže Bajić.

