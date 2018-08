Dosadili smo sa srebrima, zaslužujemo zlato

Košarkaš Sakramento Kingsa Nemanja Bjelica početkom septembra ponovo će obući dres i reprezentacije Srbije poslije dvije godine pauze, a nada se da će „orlovi“ nastaviti sa dobrim partijama.

Okupljanje igrača zakazano je za 2. septembar u Beogradu, a u okvriu četvrtog FIBA prozora rivali Srbije biće Grci (13. septembra) i Estonija u Beogradu (16. septembra).

– Htio bih da pohvalim sve ove momke koji su odigrali do sada jer svi stalno kažu kako smo došli sa nekom trećom ekipom. Nevažno je da li igramo sa prvom ili petom, momci su igrali nevjerovatno, to je jedan veliki pokazatelj kako se svi podredimo reprezentaciji jer to nema veze sa klupskim takmičenjem – istakao je Bjelica u intervjuu za Sportklub.

On se osvrnuo na zanimljivu činjenicu da je Srbija na prethodna tri velika takmičenja stalno osvajala srebrnu medalju.

– Dosadili smo svima, uzimamo samo ta srebra. Mislim da ova generacija zaslužuje jedno evropsko zlato, naravno i svjetsko – dodao je Bejilca.

On je prokomentarisao i obaveze prema reprezentaciji koje ga očekuju tokom ljeta. Srbija je pored Grčke i Estonije u grupi još sa Njemačkom, Gruzijom i Izraelom.

– Imaćemo 2. septembra obaveze prema reprezentaciji. To mi baš nedostaje, propustio sam dva okupljanja. Ovo ljeto mi je najbolje do sada. U Beogradu sam skoro tri mjeseca sa porodicom, tu treniram i spremam se. Čekamo reprezentaciju, a poslije toga standardne pripreme za sezonu – rekao je srpski košarkaš.

Košarkaš Sakramenta istakao je da je jedini razlog zbog kog nije igrao za reprezentaciju bila povreda.

– Ja nisam igrao za reprezentaciju samo zato što sam bio povrijeđen. Zdrav sam, tu sam, u Beogradu, što dalje implicira da ću igrati. Nedotajala mi je reprezentacija i svi ti ljudi tamo. Imamo te dvije utakmice, ne znam ni ko će igrati. Znam da su naši vjerni navijači uzbuđeni da vide sve nas na jednom mjestu, ali moraju da se uzmu u obzir i ti neki lični problemi koje mi imamo i zašto nekada ne može da se igra. Ja sam uvijek tu za reprezentaciju i igraću dokle god budem mogao – podvukao je Bjelica.