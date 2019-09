Đorđević: Razgovarao sam sa Јokićem, moramo da se smirimo

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Ðorđević čestitao je Španiji na pobjedi i dodao da njegov tim mora da se osvesti.

"Čestitam Španiji, definitivno su bolji tim. Izbacili su nas iz igre. Nismo mogli da sprovedemo naš plan, nismo mogli da odgovorimo na promjene odbrane. Nedopustive je da imamo 17 izgubljenih lopti u ovakvoj utakmici. Poslije isključenja Jokića vratitli smo se srcem, jakom odbranom, izbacili ih, sjajno su pogađali, ali su naše defanzivne greške bile toliko očigledne. Ne sme to protiv Španije. Iskusan je to tim, sjajni bekovi, fantastični plejmejkeri sa jednim Markom Gasolom, koji je bio ključ. Bili su bolji, skratili su rotaciju i zaslužili su da pobede", rekao je Ðorđević poslije meča.

Poraz od Španije je prvi koji je Srbija doživjela ovog ljeta, pošto je u pripremnom periodu ostvarila sve trijumfe.

"Iskreno, nije došao u najboljem trenutku, ali ne gubimo fokus. Takmičenje je još tu. Moramo da se osvestimo, da shvatimo da mora da se igra zajedno. Najbolje igramo samo kada delimo loptu, a sada to nismo bili taj tim. Možda su neki igrači hteli da preuzmu individualnu odgovornost, ali to nama ne treba. Moramo da igramo našu košarku koju znamo da igramo", istakao je Đorđević.

Srbija je u prvoj četvrtini bila ravnopravan rival, ali je sve krenulo nizbrdo u drugoj dionici.

"U drugoj nije ništa funkcionisalo, samo smo prestali da igramo našu igru. Previše smo razmišljali, nismo se opustili, nismo igrali kako igramo. Kada razmišljaš, mnogo si sporiji fizički. Nismo uspeli da odgovorimo. Nekada tajm-aut upali. Protiv drugih timova je upalilo, sada nije. Moramo da dignemo glavu i da idemo napred".

Meč sa Špancima obilježilo je i isključenje Nikole Jokića u trećem periodu, a Ðorđević je upitan da li će razgovarati sa centrom Denvera.

"Možemo da izgubimo sa njim, ali moraš da ostaneš na terenu i budeš jedan od lidera. Već smo pričali u svlačionici. Nema dugih sastanaka. On zna, on je čvrst momak, voleo bih da sam ga imao na parketu. To nije izgovor što naš najbolji centar nije tu. Možemo da igramo bez svakoga, jer moramo. To je situacija koja mora da se razume i nadam se da se neće više desiti. Ima sjajnu ličnost. Igrači rastu tokom cele karijere, ne samo do jednog trenutka. Oni rastu do poslednjeg dana. Želim da raste, da shvati kako se igra. On je veliko dete, razumeće", zaključio je Ðorđević.

Srbija će u četvrfinalu igrati protiv Argentine u utorak od 13 sati.