Od osvajanja evropskog prvenstva prošle godine Sloveniju drma košarkaška euforija. Vidjelo se to i po utakmici Majamija i Dalasa kada je 2.000 navijača bodrilo Gorana Dragića i Luku Dončića. Igre mladog Dončića zaludjele su NBA ligu. Selektor Slovenije Rado Trifunović za ATV kaže da je Luka i njega iznenadio.

- Očekivao sam da igra dobro, ali toliko dobro stvarno nisam. Iznenadio je i sebe. Tek je napunio 20 godina i ima još mnogo prostora. Očekujem da bude najbolji ruki godine – rekao je Rado Trifunović.

Luka je u Evropi sve dokazao iako je još bio tinejdžer. Evropaska kruna sa reprezentacijom, zatim Evroliga i špansko prvenstvo sa Realom uz MVP nagrade. Zbog svega nabrojanog zaslužio je poređenja sa najvećim igračima ovog sporta. Istim ritmom je nastavio u NBA gdje mu je po sopstvenom priznaju i lakše da poentira. Sa tim je saglasan i Trifunović.

Lakše je zbog odbrane. U Evroligi se odbrana skupi, pomaganja su tu. Tamo je drugačije, više se igra jedan na jedan, i postoji pravilo tri sekunde u reketu. Ima više prostora, ali postoje i druge stvari. U Evropi je svaka utakmica na nož, svaka je bitna, kao rat. Tamo je drugačije – objašnjava slovenački selektor.

Ono što je najfascinantnije kod njega je igračka zrelost koja ga karakteriše iako tek odnedavno nije tinejdžer. Ima liderske sposobnosti koje krase velike igrače. Preuzima odgovonost kada je najbitnije i ne boji se velikih šuteva. Postavlja se pitanje da li se ti kvaliteti stiču vremenom ili je Luka rođen kao pobjednik.

- Imali smo internu šalu u reprezentaciji "šta napravismo od igrača". To se rodi, ne možeš to napraviti. Kada bi se neki njegov bivši trener hvalio da ga je baš on stvorio, to ne bi bilo tačno. Kod Luke je sve prirodno, on sve radi spontano – dodao je Trifunović.

Da li će Luka postati tek drugi Evropljani, poslije Paua Gasola, koji će dobiti priznanje namijenjeno rukiju godine ostaje da se vidi. Trifunović ima druge, veće probleme. Slovenija kao evropski šampiona neće igrati na Svjetskom prvenstvu u Kini što ide na čast krovnoj svjetskoj košarkaškoj federaciji (FIBA). Trifunović ne upire prstom ni u koga, već problem vidi u sopstvenom sistemu.

- Sistem kvalifikacija jeste problem. Mala je Slovenija, ima nas samo dva miliona. Možemo da napravimo dobru ekipu, ali kada nedostaju oni najbolji onda postaje teže. Dešava se smjena generacije, teško nam je bilo u prošlom ciklusu. Nadam se da je škola bila dobra i da idemo naprijed. Moramo razmišljati za narednih pet ili deset godina. Nema veze ako ja ne budem trener, neka neko drugi ima bolje uslove. Moramo tražiti naše mane, recimo nedostaju nam visoki igrači i nekako ih moramo stvoriti – kaže Trifunović.

Problem sa sistemom kvalifikacija nije završen, jer FIBA planira da i u narednom ciklusu zadrži isti format.

- Teško je, ne samo nama, nego za sve nacije koje imaju dobre igrače u NBA i Evroligi. Slijede nam kvalifikacije za Evrobasket, ni tu neće biti jednostavno. Tri selekcije iz grupe prolaze dalje, a tu su u prednosti autsajder. Recimo Austrija, ta selekcija će imati istu ekipu kao ljeti i onda postaje veoma neozgdna – dodaje Trifunović.

Kevin Mekhejl je nedavno u razgovoru za ATV pohvalio reprezentaciju Slovenije i njene najbolje igrače Gorana Dragića i Luku Dončića. Zmajčeki nemaju tu sreću da u Kini krenu i po medalju sa Mundobasketa, a Trifunović ne vjeruje da bilo ko može da parira Amerikancima.

- Kanada ima dobar tim. I Srbija bi mogla nešto da napravi i biće teška prepreka za Amerikance. Razmišljam kako bi to izgledalo kada bi se formirala reprezentacija bivše Jugoslavije. Volio bih da vidim taj duel – dodao je Trifunović.

Velike zasluge za slovenački pohod na evropski tron idu srpskom treneru Igoru Kokoškovu. Prvi strani trener koji je samostalno sjeo na klupu NBA tima je odradio sjajan posao sa nacionalnim timom Slovenije kojem nisu davane velike šanse za medalju u Turskoj. Mimo svih prognoza Dragić, Dončić i društvo su pokorili Evropu. Na putu do uspjeha prvi pomoćnik Igora Kokoškova bio je baš Rado Trifunović koji ga je naslijedio na klupi.

- Igor je donio američki način rada. Mi u Sloveniji smo uvijek bili okrenuti staroj školi, treningu do granica boli. Kod njega je sve optimalno, igrači se tjeranu rad dok imaju snage, ali se ne ide preko toga. To je razmišljanje u fizičkom pristupu. I u taktičkom smilu je donio novine. Vidim da se neke stavri koriste i u slovenačkoj ligi što je jako dobro – objasnio je slovenački trener.

Još jedna stvar koja nije dobra za slovenačku košarku su rezultati klubova u ABA ligi. Olimpija, kao najveći tamošnji klub, seli u niži rang, Krka se spasila u posljednjem kolu u direktnom obračunu sa Ljubljančanima, a pozitvnu sliku daje Primorska iz Kopra koja se prošetala Drugom ABA ligom i naredne sezone igraće u eliti.

- Nije bilo dobro, ali i to se dešava. Olimpija kao veliki klub je ispala, ali ne vidim to kao veliku tragediju. Biće godinu u Drugoj ABA ligi, ali kada pogledate za dvije sezone može da bude u Evroligi. Bitno je da se svi psihički odmore, da naprave dobar plan tokom ljeta i osvježe ekipu. Tu je trener Jure Zdovc, sigurno će nešto promijeniti. Očekujem novu pozitivnu energiju od Olimpije. Primorska igra najbolju košarku u Sloveniju, ima dobar tim, dobro je vođena sa klupe i mislim da će imati važnu ulogu i u ABA ligi – pojašnjava Trifunović.

Slovenački savez tražiće pozivnicu za Olimpijske igre u Tokiju što otvara mogućnost za povratak Gorana Dragića u reprezentaciju.

- To bi bilo sjajno. Zoki je rekao da će prvi skočiti bratu za vrat (smijeh) ako ne bude htio da igra. I Rendolf je tu. Volio bih da se to desi – zaključio je Trifunović.