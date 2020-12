Dončić: Mogu da postanem MVP, ali to nije moj glavni cilj

Slovenački as Luka Dončić je u emisiji "The Jump" pričao o prošlosezonskom plej-ofu, božićnoj utakmici protiv Lejkersa i ličnim očekivanjima u nastavku karijere.

Američka novinarka Rejčel Nikols je prije subotnjeg obračuna između aktuelnih šampiona Los Anđeles Lejkersa i Dalas Maveriksa, podgrijala vatru pričom da bi i "Divlja telad" mogla da uzmu skalp aktuelnim šampionima, koje predvodi Lebron Džejms, Dončićev idol iz dječačkih dana.

"Radujem se što će moja prva božićna utakmica biti baš protiv Lejkersa. Biće to zabavan dan i zabavna utakmica, koju će gledati veliki broj ljudi. Nadam se dobroj utakmici".

Na pitanje da li je susret sa Lebronom najljepši božićni poklon u 2020. godini, Luka je rekao:

After the game, rookie Luca Doncic waited in the hallway to get LeBron James’ jersey from tonight’s game, which James signed. pic.twitter.com/N77e8xjWjO — Dan Woike (@DanWoikeSports) November 1, 2018

"Kad smo igrali prvi put imao sam 19 godina i dugo ću pamtiti da sam ga čekao ispred svlačionice, kako bi mi se potpisao na dres. Od tada se puno toga promenilo, pa očekujem i potpuno drugačiju utakmicu od te. Naša želja je da pobjedimo!”, rekao je Dončić.

Novinarku je zanimalo i to kako se Luka bori sa pritiskom, kojeg nikada ne pokazuje, iako je glavni igrač u Dalasu?

"Pod pritiskom sam igrao od malena. Mislim da sam naučio da se nosim sa tim, kad sam počeo da igram za Real Madrid. Ipak, jačao sam iz treninga u trening i iz meča u meč".

Nedavno ste dobili opkladu sa saigračem Džejlenom Bransonom. Možete li da nam objasnite šta se zapravo dogodilo?

"Igrali smo igricu FIFA i dogovorili da u slučaju njegovog poraza on mora da obuče dres NFL tima Dalas Kaubojsa, pošto je on veliki navijač Filadelfija Iglsa. Na leđima je još pisalo Lukin sin, morao sam malo da se našalim. Učinio me je ponosnim".

Looks like @jalenbrunson1 got his custom jersey 😭 pic.twitter.com/o1PiBZJqMa — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 18, 2020

Igrali ste sjajno u plej-ofu u balonu. Vaš meč protiv Klipersa, kada ste nakon dva produžetka postigli 43 poena, bilo je pravo malo remek djelo. Ipak, na kraju ste izgubili seriju, šta ste naučili iz nje?

"To je bila moja prva završnica. Bila je zabavna košarka, veliko iskustvo. Ponosam sam na to, kako smo igrali. Borili smo se i dali sve od sebe".

Pričali smo o tome da vam je jedan od ciljeva osvajanje nagrade za najkorisnijeg igrača Lige. Kladionica "Odsmejker" vas je nedavno stavila za favorita u toj kategoriji. Da li ćete uspjeti u tome?

"Mislim da mogu to da postanem, ali to nije moj glavni cilj. Lijepo je vidjeti da sam favorit. Moj glavni cilj je NBA titula. I to nije samo moj cilj, već kompletne franšize. Nadam se da će nam jednog dana i to poći za rukom", rekao je Dončić.