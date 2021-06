Donaruma potpisuje za PSŽ, pa se vraća u Italiju

Ipak, neće se dugo zadržati u Francuskoj, jer, kako navodi L'Equipe, odmah će se vratiti na pozajmicu u Italiju kako bi imao maksimalnu minutažu sljedeće sezone.

Donaruma bi s Parižanima trebao potpisati petogodišnji ugovor vrijedan 60 miliona evra, ali i da se neće odmah u prvoj sezoni boriti za mjesto u prvih 11 s Kejlorom Navasom koji planira ostati u PSG-u i klub će mu omogućiti da i sljedeće sezone bude prvi golman.

Paris Saint-Germain are closing in on the signing of Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma on a free transfer, according to Sky in Italy.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 8, 2021