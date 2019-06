Dominik Tim napravio naj potez dosadašnjeg dijela turnira VIDEO

Austrijanac je u tri seta savladao miljenika lokalne publike i plasirao se u četvrtfinale drugog grend slema u sezoni.

Početkom trećeg seta, poslije nadmudrivanja na mreži, Tim je hot-dogom (udarcem između nogu) osvojio poen i podigao publiku na noge.

Zanimljivo je da je upravo Monfis poznat po spektakularnim udarcima, ali ovoga puta mu nije preostalo ništa drugo nego da aplaudira protivniku.

Tim će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela između Karena Kačanova i Huana Martina del Potra.

One of the best shots you'll see this year! 🔥🔥🔥

🎥: @rolandgarros | @ThiemDomi | #RG19pic.twitter.com/w6fLoEFb3a

— ATP Tour (@ATP_Tour) June 3, 2019