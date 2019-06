Dominik Tim lako do polufinala

Austrijski teniser Dominik Tim izborio je plasman u polufinale Rolan Garosa pobjedom nad Rusom Karenom Hačanovom u tri seta.

Tim je do trijumfa nad ruskim teniserom došao sa 6:2, 6:4, 6:2, poslije jednog sata i 47 minuta igre. Taj meč je, inače, trebalo da bude odigran u srijedu, ali je odgođen za dan kasnije zbog kiše u Parizu.

U borbi za finale, četvrti nosilac će se sastati sa pobjednikom susreta između najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i Aleksandera Zvereva iz Njemačke.

Timu će to biti četvrto polufinale Rolan Garosa zaredom, u svoja prva dva je eliminisan, a prošle godine je stigao do finala u kojem je poražen od Španca Rafaela Nadala. Austrijanac ni na jednom drugom Gren slemu nije stigao do polufinala, a najbolji rezultat mu je četvrtfinale na US Openu prošle godine.