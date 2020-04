Ranije je najavljeno kako će ovaj teniski centar biti pretvoren u bolnicu, a poslije nekoliko dana stigle su i slike kako izgledaju kreveti i smještaj u kojem će ljudi boraviti.

The temporary hospital at the #USTA Billie Jean King National Tennis Center opened today.

May all working tirelessly to help the patients know that the whole country is thinking of them, & may each and every #COVIDー19 patient experience peace, compassion, & healing. #NYTough https://t.co/g0nLsQIyXd

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 10, 2020