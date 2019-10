Pored njega, producentski tim čine režiser Džejms Kameron, bodibilder, glumac i političar Arlond Švarceneger, devetostruka NBA olstar zvijezda Kris Pol, petostruki prvak Formule jedan Luis Hamilton i legenda akcionih filmova Džeki Čen. Film, koji je režirao Oskarovac Luis (Luj) Psihojos, govori o eksploziji ishrane zasnovane na povrću u profesionalnom sportu.

Film, koji je premijerno prikazan prije mjesec dana, postao je najprodavaniji dokumentarni film svih vremena na Eplovoj platformi, a od 16. oktobra se pojavio na Netflixu i može da se gleda u Evropi.

Tema dokumentarca je ishrana na bazi biljaka, bez mesa, a kako mnogi misle da je meso jedini izvor proteina, u filmu stručnjaci i vrhunski sportisti pričaju o svom iskustvu veganske isharane koja podrazumijeva konzumiranje isključivo biljne hrane. Sportisti koji se hrane na ovakav način, proteine uzimaju isključivo iz biljaka, a takva ishrana im donosi čak 35 odsto bolje rezultate u odnosu na druge sportiste.

Arnold Švarceneger u trejleru upozorava da "ne mora da znači da si pravi muškarac ako jedeš meso", kao što se nameće u reklamama, već da je to samo marketing.

"Ovaj film je veoma inspirativan za mene kako privatno, tako i poslovno. Ponosan sam što sam dio ovog tima", napisao je Đoković na svom Tviter profilu nakon što je izašao trejler za dokumentarni film.

