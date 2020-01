Za njihovog trenera Rikarda Antonija Mohameda to je imalo posebnu važnost i specijalno značenje u životu.

On je davno svom sinu Faridu obećao kako će jednog dana osvojiti titulu prvaka na klupi Montereja čiji je dječak bio veliki navijač.

Nažalost, tokom Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine, tada devetogodišnji Farid poginuo je u saobraćajnoj nesreći, dok je Antonio Mohamed ili "El Turko" (Turčin), kako ga zovu u Argentini, zamalo ostao bez noge.

🇦🇷 Argentinian manager Antonio Mohamed promised his son Faryd, that he’d return to his son’s favourite team Monterrey one day & win a title but Faryd was killed in a tragic car accident in 2006. Yesterday he accomplished that promise & burst into tears after the final whistle 😢 pic.twitter.com/TyRrvmHvNh

Obećanje dato sinu je ispunio 13 godina nakon nesreće osvojivši titulu prvaka poslije velike drame. Nakon što su obe finalne utakmice završile rezultatom 2:1, Monterej je osvojio titulu boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Mohamed, kojem je hrvatsko prezime Matijević s majčine strane, nije uspijevao da zadrži emocije nakon što je vratio trofej Montereju i tako ispunio obećanje svom pokojnom sinu. Dok su njegovi pomoćnici slavili i skakali, on je briznuo u plač držeći brojanicu u znak sjećanja na pokojnog sina.

"U trenutku život može da vam se okrene. Od tog trenutka se moj život promijenio. Pokušavam da oslobodim taj bol, da ga transformišem u pozitivnu energiju" - kazao je Mohamed otkrivši kako nakon nesreće živi u stalnim epizodama depresije i razmišljanjima o penziji.

