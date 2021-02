Događa se i u NBA ligi, iz bizarnih razloga mijenjali dresove na poluvremenu

Atlanta je utakmicu počela u crvenim dresovima, dok je Oklahoma igrala u tamno narandžastim. Imali su mnogo problema da se prepoznaju na parketu, pa je na poluvremenu napravljena promjena.

Košarkaši Oklahome su izašli na parket bijelim dresovima u nastavku susreta.

who thought this was a good idea...? pic.twitter.com/AfROQpw4qS

