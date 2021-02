Dodik: Raduje me što ćemo odmjeriti snage sa ekipama iz vrha španske košarke

San Pablo Burgos, aktuelni vladar FIBA Lige šampiona, Tenerife, prvi osvajač trofeja FIBA Lige šampiona i trenutno trećeplasirana ekipa najkvalitetnije košarkaške lige u Evropi i Riga, lider letonsko-estonskog košarkaškog karavana, biće rivali ekipi Igokee u TOP 16 fazi FIBA Lige šampiona.

U novih šest utakmica na evropskoj sceni, košarkaši Igokee ulaze riješeni da se pokažu u najboljem svjetlu, a generalni menadžer kluba, Igor Dodik, za ATV kaže, da ga raduje što ih je žrijeb spojio sa ekipama protiv kojih će Igokea imati praviti test svog kvaliteta.

“U TOP 16 fazi FIBA Lige šampiona nije bilo lakih protivnika, tako da moram da kažem da sam prezadovoljan što smo stigli do ove runde takmičenja. Mi smo pokazali, u grupi, da možemo da se nosimo sa svim protivnicima. Hapoel i Turk Telekom su bili favoriti, pa smo mi uspjeli da, na našu sreću, a njihovu žalost, eliminišemo Hapoel. Raduje me što nas je žrijeb spojio sa ekipama koje su već osvajale FIBA Ligu šampiona i koje u svojim redovima imaju reprezentativce Srbije i BiH. Biće to teške utakmice i naporna putovanja, ali sam zadovoljan što će Igokee odmjeriti snage sa dva kluba iz Španije. Biće to prilika da odmjerimo snage sa ekipama koje su u samom vrhu najkvalitenije košarkaške lige u Evropi i pravi test našeg kvaliteta.” , istakao je Dodik.

Košarkaši Igokee domogli su se TOP 16 faze FIBA Lige šampiona iz kvalifikacija i jedino je njima, od četiri ekipe koje su prošle kroz preliminarnu rundu, to pošlo za rukom.

“Igrači i stručni štab zaslužuju sve pohvale za sve što rade u ovoj takmičarskoj godini. Ne samo na evropskoj sceni, nego i u ABA ligi. Ovo je jedna od najboljih sezona u istoriji kluba, uz onu, kada smo na prvom mjestu okončali ligaški dio sezone u ABA Ligi. Momci igraju zaista fenomenalno i uvjeren sam da će nastave sa sjajnim rezultatima. Imamo još puno toga da pokažemo do kraja”, poručio je Dodik.