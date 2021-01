Dodik: Podržati opravdani zahtjev poljoprivrednih proizvođača

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da nadležni organi treba da podrže opravdani zahtjev poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja da budu uvedeni prelevmani na svinjsko i juneće meso.

"Nadležni organi treba da reaguju, jer u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kao jednom od najvećih spoljnotrgovinskih partnera BiH, postoji mogućnost da se uvođenjem taksi i prelevmana domaća proizvodnja dodatno zaštiti", rekao je Dodik.

On je istakao da je ovo dio i evropskih direktiva kojima je predviđeno poštivanje prava zemalja koje plaćaju manje podsticaje za vlastitu proizvodnju da se štite uvođenjem taksi i prelevmana.

"Konačno je potrebno da se to učini. Republika Srpska je prije sedam, osam godina pokretala ovakvu inicijativu, ali tada nije bilo razumijevanja. Vjerujem da danas zajedno možemo doći do toga uz punu koordinaciju sa evropskim partnerima, odnosno do održivog i pravog rješenja. Ponavljam, rješenje je omogućeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i u ukupnoj ekonomskoj praksi koja važi među zemljama koje imaju različit nivo prelevmana", dodao je Dodik.

Poljoprivrednici iz Federacije BiH /FBiH/ i Republike Srpske juče su odlučili da 25. februara organizuju proteste ispred zgrade zajedničkih institucija, ukoliko do tada ne budu uvedeni prelevmani na svinjsko i juneće meso.