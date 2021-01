Dodik: Navijam za Srbiju, utakmice reprezentacije BiH ne treba igrati u Banjaluci

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da on navija za reprezentaciju Srbije, te da utakmice fudbalske reprezentacije BiH ne treba da budu odigrane u Banjaluci.



"Neću podržati inicijativu da fudbalska reprezentacija BiH igra u Banjaluci ili Mostaru, neka igra gdje hoće, ali nema potrebe da igra u Banjaluci", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu, dodajući da uopšte nije bitno ko je personalno na čelu Fudbalskog saveza BiH.

On smatra da bi to bio događaj visokog rizika i da to Republici Srpskoj nije potrebno.

"Ja nisam navijač reprezentacije BiH, nijednog reprezentativnog nivoa, ali kao čovjek u sportu nisam imun od toga da podržim i čestitam dobre poteze i uspjehe", naveo je Dodik.

On je rekao da navija "za neku drugu reprezentaciju" (Srbije), te da je tome privržen i da se tome raduje.

"Volim kad Srbija pobijedi u bilo kom sportu, i kad se "Igokea" uključi u 16 ekipa koje su u Ligi šampiona FIBE, a vidim da u dijelu federalnih medija nikada nije bilo nijedne riječi o tome", naveo je Dodik.

On je potvrdio spremnost da pomogne Košarkaškom savezu BiH i da, ukoliko to i njegove kolege iz Predsjedništva BiH hoće, saniraju finansijske probleme ovog saveza koji iznose nekoliko miliona KM.

"Ja sam spreman da to uradim, košarka treba da se igra i ja u tom pogledu nemam nijedan problem", rekao je Dodik.