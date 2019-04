Đorđevićevi košarkaši lumpovali poslije poraza, slijede kazne i otkazi

Tim koji sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević mogao bi da ostane bez petorice igrača koji su se oglušili o klupsku disciplinu.

U saopštenju Virtusa je navedeno da uprava kluba neće imati razumjevanja za kršenje pravila ponašanja profesionalnih sportista, kao i da će javnost biti obavještena o narednim koracima.

Some Americans of Virtus Bologna partied hard in Milan after home loss against Pistoia and posted some videos on the social networks.

Virtus Bologna will fine all of them for conduct detrimental to team pic.twitter.com/lSM7GDEGfd

