Đorđević: "Želim da pokažem šta znam"

Stefan Đorđević, u naredne dvije godine nosiće dres Igokee, a u novom klubu ima visoke ambicije.

Igokea je klub koji je postao prepoznatljiv u regionu i zaista sam sa velikim zadovoljstvom došao u novu sredinu u kojoj ću se, nadam se dokazati rekao je novi košarkaš Igokee Stefan Đorđević.

Ugovor sa Aleksandrovčanima potpisao je na dvije godine u kojima će, smatra bivši koršarkaš FMP-a, imati vremena da pokaže sve što zna.

– Igokea je bila jedno od najprijatnijih iznenadjenja u prethodnoj sezoni. Bili su taktički vrlo kvalitetni, igrali su brzu i modernu košarku dobro su vođeni od trenera Bajića, potpuno zasluženo su igrali fajnal for regionalnog takmičenja što nije nimalo lako. Svidio mi se način na koji igraju, sistem koji imaju i zato sam odlučio da dođem u Laktaše i nadam se da ću pokazati šta znam. Potpisao sam ugovor na dvije godine što je takođe dobro. Uvijek kada se promeni sredina potrebno je vreme da se uklopiš u tim, a nadam se da će ono kod mene biti što kreće. U svakom slučaju imam i tu drugu godinu da pokažem šta znam – rekao je Đorđević.

Igokea je u prethodnoj sezoni igrala TOP 16 faz FIBA Lige šampiona, a to je, dodaje Stefan, takođe jedan od razlog zbog koji je izabrao baš Laktaše.

– Već četiri godine igram ABA ligu, i zaista imam želju da napravim iskorak u svojoj karijeru na način da ću igrati takmičenje koje je po kvalitetu iznad regionalnog. To je veliki izazov, a takođe je izazov i činjenica da je Igokea u prethodnoj sezoni igrala među 16 najkvalitetnijih ekipa. Stvarno bih želeo da dam svoj doprinos kako bismo ponovili ovaj uspjeh – rekao je Đorđević.

Igokeu dobro poznaje, a sa pojedinim igračima već je igrao.

-Sa Tanaskovićem sam igrao u FMP-u, Ilića i Pota znam iz reprezentacije Srbije. Ostale igrače takođe, a ustalom, dugo sam u ABA Ligi tako da mi je poznato sve u vezi sa Igokeom. To je organizovan klub, koji napreduje iz godine u godinu pa je postao zaista stabilan u regionalnim okvirima. Poznajem i rad trenera Bajića. Nismo još razgovarali o ulozi u timu koju mi je namijenio, ali znam da će to zavisiti najviše od mog rada i zalaganja, tako da ima vremena za to – rekao je Đorđević.