Đorđević: Svi su krivi za ovaj rezultat, ja na prvom mjestu

Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević je govorio o porazu njegove ekipe u četvrtfinalu Mundobasketa.

Srbija je poražena od Argentine u četvrtfinalu Mundobasketa, a sada je očekuje borba za plasman od 5-8. mjesta.

Đorđević ističe da košarka mora da se igra "na pravi način", što nije bio slučaj.

"Već sam pričao o tome, čak i kada smo pobeđivali - mislim da košarka mora da se igra na pravi način. Ne postoji drugi, već onaj koji se trenira i onaj s kojim izađemo na 'bojno polje'. Neke stvari smo mogli da tražimo u nekoj boljoj saradnji, kao što smo imali priliku da vidimo s druge strane", izjavio je Đorđević.

Dosta toga je zadesilo "orlove" pred prvenstvo, ali i tokom njega.

"Od početka ovih priprema se toliko stvari izdešavalo, da ne nabrajamo... Povrede dva igrača, kapitena Teodosića i Gagija Milosavljevića, koji 'ove' utakmice znaju itekako dobro da igraju. Manjak te energije se možda osetio sada, ali jednostavno tako je. Ovo je trenutak koji moramo da prespavamo, izanaliziramo i idemo dalje. Ima još dve utakmice".

Đorđević je govorio i o pritisku pod kojim je tim.

"Neki igrači osete pritisak, neki ne. Kada vidite jednog Bjelicu, da igrača s toliko iskustva oseti takav pritisak i presiju, kada ispriča sve tako javno... Meni se otvore oči. Ne treba Bjelica da se oseća krivim, on je veliki sportista. On je veliki igrač. Svi su krivi za ovo, ja na prvom mestu. Mi kao grupa znamo da izađemo iz ovoga i to je jedini cilj".

Selektor je pomenuo i Vasu Micića, koji je igrao u četvrtfinalu iako mu je dan prije preminula majka.

"Želim još jednom da se zahvalim Vasi Miciću javno i da pošaljem najiskrenije saučešće njegovoj porodici. Jako mu je teško, skupio je snage i hrabrost, veliku hrabrost - za divljenje. Svi smo mu jako, jako zahvalni", istakao je selektor i zahvalio se medijima i navijačima što su Srbiju do sada bodrili i što će je bodriti i u nastavku.