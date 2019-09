Đorđević: Nekome je FIBA majka, a nekome maćeha

Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević je pohvalno govorio o izdanju svog tima u meču protiv Portorika.

Njegovi izabranici su slavili u prvoj utakmici druge faze Svjetskog kupa sa 90:47.

"Pristup igrača je doveo je do ovake razlike, podijelili smo minute i to je jako dobro, uštedjeli smo jedan trening pošto nam je jučerašnji dodjeljen u terminu koji nam nije odgovarao poslije dugog puta. Očigledno da je taj trening najviše falio Bogdanu, pošto voli da šutne od 1.000 do 1.800 lopti na takvim treninzima i onda je malo danas bio... Mislim da smo odigrali na pravi način, postojala je odbrambena želja i odgovornost koja mene hrabri. Lopta i dalje ide, 30 asistencija... Nije ovo nikakav znak, Portoriko jeste ekipa za poštovanje, ali mislim da je razlika u kvalitetu očigledna", rekao je Đorđević.

Selektor je istakao da ekipa ima raznovrsnost i da se tome teži kad se pravi selekcija, a dodao je i da je zadovoljan zalaganjem tima u momentima kada je prednost već bila nedostižna.

"Treba poštovati igru, igrati na pravi način. Kada se košarka igra na pravi način onda se zaslužuje poštovanje", dodao je Đorđević.

Naveo je i da je ekipi trebalo vremena da se adaptira na novo okruženje.

"Šta je tu je, imaćemo trening sutra, mislim da je to ono što igračima fali. Naporno je, previše je promijeniti četiri grada, čak i zbog sistema na osnovu koga menjamo gradove. Rekao sam već da naš bagaž ima preko tonu, to je jako naporno. Postoje reprezentacije i reprezentacije. Nekome je FIBA majka, nekome maćeha", rekao je Đorđević.

Selektor je istakao da sebičnost u ekipi Srbije ne postoji, kao i da je Španija najveći izazov koji slijedi našoj ekipi.

"Imaju mnogo iskustva, za desetak, petnaest godina su pokupili sve što su mogli. Puni su medalja i iskustava, to je jako dobra reprezentacija, za puni respekt", zaključio je Đorđević.