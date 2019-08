Đorđević: Amerikanci? Ako se sretnemo, nek'' im je Bog u pomoći

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đordevic izjavio je danas da uopšte ne razmišlja o selekciji SAD na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kini, poručivši da će Amerikancima biti teško ako se susretnu s reprezentacijom Srbije.

"Nemojte uopšte da razmišljate o Amerikancima i, ako mogu prvi put da kažem, pustimo njih nek igraju svoju košarku, mi ćemo našu. Pa, ako se susretnemo, nek'' im je bog u pomoći", kazao je Đorđević u intervjuu za RTS.

Komentarišući situaciju sa selekcijom SAD, koja na Svjetsko prvenstvo ide u oslabljenom sastavu zbog brojnih otkaza, on je poručio "dobrodošli u klub (welcome to the club)".

"To se i nama dešavalo mnogih godina do sada. Uopšte ne razmišljamo o njima, ja razmišljam o svim drugim reprezentacijama, osim o Americi", rekao je srpski selektor.

Đordeviću, kako je rekao, pažnju privleče neki timovi koji su u sjenci.

"Razmišljam o nekim reprezentacijama koje se ne pominju do sada kao kandidati za medalje i dobar rezultat, poput Nemacke koja poslednjih godina i te kako diže reprezentativne uspehe. Imali smo priliku da dva puta igramo protiv njih u kvalifikacijama, oba meca izgubili", kazao je srpski selektor.

On je još pomenuo Grčku, Rusiju, sa kojom je Srbija imala jako teško polufinale prošle godine, kao i Francusku, koja, kako je istakao, dolazi u fantastičnom sastavu.

Ðorđević je rekao i da mu nikada nije lako kada mora da skraćuje spisak igrača, ali da to ne znači da ti momci više nisu dio reprezentacije.

Selektor je tokom dana saopštio da je skratio spisak igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Kini - sa spiska su otpali Dejan Todorović, Aleksa Avramović i Nikola Jovanović.

Trenutno se 14 igrača bori za mjesto u timu za Svjetsko prvenstvo, dok će konačan spisak od 12 učesnika biti objavljen neposredno pred put u Kinu.

"Rekao bih da su prestali s pripremama za ovu akciju, ne sviđa mi se rec ''otpali'', zvuči malo grublje. Kada je izgovori čovek i kada kaže momcima da prestaje njihovo angažovanje, onda nije baš lepo. Mada, sva trojica su odradili sjajan posao i ja im se ovom prilikom lično zahvaljujem, kao i u ime svih nas ispred Saveza i reprezentativaca. Znali su da će biti samo na ovom početnom delu priprema. Bili su izuzetno profesionalni", rekao je Đordević.

Sljedeći protivnik Srbije je Litvanija koju dočekuje u subotu u beogradskoj Areni.

"Mislim da će to biti sjajna provera za nas, s obzirom na to da su se kasnije priključili igrači koji su imali ugovorne obaveze s NBA klubovima. Za nas to neće biti prava slika forme, međutim, mislim da smo veoma dobro radili na Kopaoniku... Litvanija je snažan protivnik, ekipa koja decenijama gradi igru na fizičkim duelima. Mislim da dolazi u pravom trenutku za nas, da nas ''do''vati'', što bi se reklo", rekao je Ðorđević.

Svjetsko prvenstvo u Kini igra se od 31. avgusta do 15. septembra, a "orlovi" igraju u grupi D sa Angolom, Filipinima i Italijom,s kojom će tokom priprema odigrati i dvije utakmice.