Srpski teniser Novak Đoković je branilac trofeja i rekorder po titulama na ovom turniru, s obzirom da ih je u Melburnu osvajao čak sedam puta.

Second seed Novak Djokovic opens his title defence against Jan-Lennard Struff.

Upravo on je bio gost uvodnog programa, a voditelje je zanimalo kako se osjećao igrajući ATP kupu, koji je prije par dana osvojio sa Srbijom u Sidneju. Njima je posebno bila zanimljiva domaćinska atmosfera koju su napravili Srbi koji žive u Australiji.

"Osjećali smo se kao kod kuće. Znali smo i prije nego što smo došli da je srpska zajednica u Australiji jaka, ali nismo znali očekivali takav spektakl. U Brizbejnu je bilo sjajno, ali u Sidneju je bila totalna ludnica. Znamo koliko je naš uspjeh znači našem narodu, pa smo ga rado podijelili sa njima", rekao je Đoković.

Ukoliko prođe u drugo kolo kao što se očekuje Đoković će u drugom kolu igrati protiv Tacuma Ita ili nekog kvalifikanta, dok bi u trećem kolu mogao da odmjeri snagu sa sunarodnikom Laslom Đereom ili Danijelom Evansom.

U sljedećem kolu bi mogao da igra protiv još jednog Srbina Dušana Lajovića ili Dijega Švarcmana. Ukoliko i tu trijumfuje Novak će u četvrtfinalu igrati protiv Bautiste ili Cicipasa, pa potom u polufinalu protiv Rodžera Federera. Ukoliko i njega pobijedi u finalu bi mogao da se sastane sa Rafaelom Nadalom.

Španac Rafael Nadal će u prvom meču igrati protiv Uga Deljijena.

The men's draw is out, with top seed Rafael Nadal up against Hugo Dellien in round one.

