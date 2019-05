Đokovićev meč sezone na šljaci za treću titulu u Madridu! FOTO/VIDEO

Đoković je Cicipasa savladao poslije jednog i po časa borbe – 6:3, 6:4 i izjednačio na 1-1 u međusobnim okršajima.

Srpski teniser je došao do ukupno 74. titule u karijeri, 33. na Mastersima, a treće u španskoj prestonici.

Đoković je pobjedom u Madridu značajno popravio učinak na tom turniru, s obzirom da je prošle godine ispao u drugom kolu poslije poraza protiv Britanca Kajla Edmunda.

