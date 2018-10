Đokovićev čas tenisa Ćoriću za četvrtu titulu u Šangaju! VIDEO

Novak Đoković, najbolji srpski sportista, savladao je Hrvata Bornu Ćorića sa 2-0 u setovima u finalu Mastersa u Šangaju.



Novak je bio bolji od Borne poslije jednog časa i 39 minuta igre sa 6:3, 6:4 u setovima.

Iako je Đoković beležio fantastične rezultate do finala nije se očekivao lak duel u finalu, ali je Srbin odigrao fantastično od početka do kraja i zasluženo došao do 32. Mastersa u karijeri.

Njemu je ujedno ovo i četvrta titula u Šangaju, Mastersu na kojem tokom cijele igračke karijere igra dobro i beleži fantastične rezultate.

Novak, pored toga što je turnir osvojio bez izgubljenog seta, to je učinio i bez jednog jedinog pretrpljenog brejka i pokazao da mu servis funkcioniše vjerovatno najbolje u karijeri. On je time postao tek treći teniser u ATP eri kome je to pošlo za rukom, poslije Rodžera Federera i Saše Zvereva.