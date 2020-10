Đokovića mrze iz dna duše: Optužili ga da je seksista

Ne zbog poraza od Rafaela Nadala 6:0, 6:2, 7:5 u finalu Rolan Garosa, već što je propustio da govoreći o rivalstvu sa Špancem pomene i dvije žene, legendarne teniserke Kris Evert i Martinu Navratilovu.

Navijači su ga optužili za seksizam nakon što je zaboravio da spomene legendarne mečeve Evert i Navratilove u trenutku kada je rekao da smatra da su mečevi njega i Rafe najveće rivalstvo u istoriji tenisa.

Među prvima se javima upravo Kris Evert!

- Istina... u muškom tenisu... Martina i ja smo igrale 80 puta - kratko je poručila Evert uz grafičko rešenje - smajli koji namiguje.

Well, true... in men’s tennis... @Martina and I played 80 times..😉 https://t.co/ZB7031gL4c

— Chris Evert (@ChrissieEvert) October 11, 2020