Đoković: Želimo da skupimo četiri miliona dolara

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković predstavio je model po kojem bi najbolji igrači prikupili oko četiri miliona dolara za pomoć slabije rangiranim teniserima, koji muku muče sa finansijama za vrijeme pandemije virusa korona.

Novinar "Tenis TV-a" Džon Verthajm prenio je pismo srpskog asa, koji je bilo upućeno ostalim teniserima.

"Najboljih 100 na svijetu u singlu i najboljih 20 u dublu učestvovaće u finansijskoj podršci Fonda slabije plasirani teniser. Najboljih pet doniraće 30.000 dolara, od 5. do 10. mjesta izdvojiće 20.000, od 10. do 20. 15.000 dolara, a teniseri rangirani od 20. do 50. doniraće 10.000 dolara, dok će oni od 50. do 100. uplatiti 5.000 dolara u fond. Najboljih 20 u dublu doniraće 5.000 dolara, totalna suma bi trebalo da bude 1.050.000 dolara. Kada na to dodamo sumu koju bi trebalo da donira ATP, a potom i Grend slemovi, doći ćemo do sume od oko četiri do četiri i po miliona dolara", naveo je Novak pismu.

Uz podršku Rodžera Federera i Rafaela Nadala predložio je da 50 odsto od nagradnog fonda Završnog turnira u Londonu takođe ide u fond.

"Ne znamo da li će turnir uopšte da se odigra i ako se ne odigra, onda bi isto trebalo da se uradi na Australijen openu 2021. godine. Ne samo nas trojica, svi koji budemo učestvovali na Završnom turniru ili Australijen openu trebalo bi da doniramo ono što smo osvojili. To je fer način da svi učestvuju", smatra Novak.