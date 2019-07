Đoković za 16, a Federer za 21. grend slem krunu

Teniser koji je podigao najviše pehara na grend slemovima u istoriji protiv najdominantnijeg igrača u ovoj deceniji i pretendenta na epitet najboljeg. Najtrofejniji na Vimbldonu protiv akteulnog vladara Vimbldona, koji ga je već dva puta savladao u velikom finalu za titulu najglamuroznijeg teniskog takmičenja na planeti.

Jedan titan protiv drugog. Rodžer Federer za 21, a Novak Đoković za 16. grend slem titulu. Da li su ljubitelji tenisa mogli da dobiju ljepši završni čin slavnog turnira na "Sveengleskom klubu za tenis na travi i kroket" koji će početi u 15 časova?

"Imam pozitivan skor u međusobnim duelima, što je svakako ohrabrujuća činjenica. Sa Federerom sam oba finala zaredom na Vimbldonu završio pobjedom, ali to su uvijek neizvesni mečevi. Jedno je sigurno: biće velika borba. Potrudiću se da se što bolje spremim za meč i oslonim na svoje prednosti i svoje oružje. Vjerujem da imam ono što je potrebno da pobjedim na ovoj podlozi, pa se ne brinem ko će biti prekoputa mreže", zna Đoković šta mu je činiti.

Kako i ne bi kada vodi u međusobnim mečevima, ne samo u ukupnom skoru (25-22), nego i na najprestižnijim turnirima (9-6). Čak je bolji i na travi (2-1), koja važi za najomiljeniju podlogu Švajcarca.

"Federer je dobar bilo gdje, a pogotovo ovde. Odgovara mu trava. Igra vrlo brzo. Požuruje vas, što može da stvori problem za igrače poput Nadala i mene, jer volimo da imamo više vremena za pripremu udarca".

Gotovo svako finale Novaka i Rodžera bilo je epsko. I tu je srpski velikan bolji (3-1).

"Iskustvo me je naučilo šta da očekujem. Biću i uzbuđen i nervozan. Uradiću sve što je do mene. Izaći ću na teren, dati sve od sebe i uživati, jer igram finale Vimbldona, što je meč o kojem sam uvijek sanjao. Znam da izrečeno zvuči kao kliše, ali to je ključno, bez toga nema magije. Dovoljno sam uradio svih ovih godina na terenu, tako da mogu da prekinem karijeru u svakom momentu, ali nemam razloga za to, jer još uživam, imam podršku porodice. Nadam se da ću dodatno pomjeriti granice, da ću da osvojim još više grend slem pehara, ali i da ću najduže biti prvi na svijetu. Sve to nije daleko", dodao je Novak.

Još bliže ostvarenju želja bio bi ako danas zabilježi finalni het-trik protiv Švajcarca, kome nepunih 38 godina na leđima ne prave nikakav teret.

"Novak je protiv Bautiste Aguta pokazao da igra fenomenalan turnir, pokazavši zašto je ponovo na vrhu i vrhuncu. Brani titulu na Vimbldonu. Nadam se da ću moći malo da ga izguram i dobijem. Ali biće izuzetno teško. Nije bez razloga "broj 1", jer je odličan poslednjih godina. Zbog toga će finale biti posebno, baš kao i duel sa Nadalom. Veoma sam uzbuđen - pokazao je Federer koliko ima želju da uđe u treću "deseticu" osvojenih grend slemova.

BROJKE

1.17 miliona funti bruto će inkasirati finalista

2.35 miliona funti bruto će zaraditi šampion

6. finale na Vimbldonu Novaka Đokovića (4-1)

12. finale na Vimbldonu Rodžera Federera (8-3)

71 pobjedu na Vimbldonu ima Đoković

NA GREND SLEMOVIMA 9:6

2016 - Australija open, polufinale - Đoković - Federer 6:1, 6:2, 3:6, 6:3

2015 - Ju Es open, finale- Đoković - Federer 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

2015 - Vimbldon, finale - Đoković - Federer 7:6 (1), 6:7 (10), 6:4, 6:3

2014 - Vimbldon, finale- Đoković - Federer 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4) 5:7, 6:4

2012 - Vimbldon, polufinale- Federer - Đoković 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

2012 - Rolan Garos, polufinale - Đoković - Federer 6:4, 7:5, 6:3

2011 - Ju Es open, polufinale - Đoković - Federer 6:7 (7), 4:6, 6:3, 6:2, 7:5

2011 - Rolan Garos, polufinale - Federer - Đoković 7:6 (5), 6:3, 3:6, 7:6 (5)

2011 - Australijan open, polufinale - Đoković - Federer 7:6 (3), 7:5, 6:4

2010 - Ju-Es open, polufinale - Đoković - Federer 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5

2009 - Ju-Es open, polufinale - Federer - Đoković 7:6 (3) 7:5, 7:5

2008 - Ju-Es open, polufinale - Federer - Đoković 6:3, 5:7, 7:5, 6:2

2008 - Australijan open, polufinale - Đoković - Federer 7:5, 6:3 7:6 (5)

2007 - Ju-Es open, finale - Federer - Đoković 7:6 (4), 7:6 (2), 6:4

2007 - Australijan open, 4. kolo - Federer - Đoković 6:3, 6:2, 6:3