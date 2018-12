Đoković: U Tokiju idem po zlato

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković prisjetio se nastupa na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru i bolnog poraza na startu takmičenja.

Đoković je u intervjuu za "Globo esporte" govorio o bliskosti sa Brazilom i vremenom provedenim u zemlji kafe, sambe i fudbala.

"Kada god se sjetim tog perioda, postanem emotivan iz dva razloga. Prvi je to što sam osjetio od ljudi u Brazilu – nikada to neću zaboraviti. Bio je jedan od najlepših momenata koje sam doživeo, ali i jedan od najbolnijih takođe. Drugi razlog je činjenica da sam na Olimpijske igre došao kao ‘broj 1’, osvojio sam četiri Grend slema u nizu, igrao sam tenis života i osećao se veoma dobro", počeo je priču Đoković.

Novak je otkrio da se povrijedio pred duel sa Huanom Martinom del Potrom koji ga je izbacio u prvom kolu rezultatom 7:6 (7-4), 7:6 (7-2).

"Nisam imao mnogo povreda u karijeri, ali drugog dana treninga, počeo sam da osećam nešto čudno u svom zglobu. Nastavio sam da igram, ali je bol počeo da se pojačava. Shvatio sam da sam povređen i da imam dva dana da se oporavim za meč. U Brazilu sam se osećao kao kod kuće, osećao sam da je to moja šansa, prilika koju sam čekao".

On je istakao da je imao velike ambicije pred Igre u Riju.

"Nije se ostvarila, izgubio sam od Del Potra, momka kojeg mnogo volim… Tada sam shvatio kroz šta je prošao i bio sam veoma srećan jer je dogurao do finala i osvojio srebrnu medalju. U tom trenutku sam igrao i imao sjajnu podršku, jedna od najboljih atmosfera koju sam osetio u životu. Kada sam spakovao reket i uzeo torbu i krenuo da izlazim sa terena, počeo sam da plačem jer sam shvatio šta se desilo. Bilo je to previše za mene".

Ipak, uspio je da izvuče pouke i poslije teške dvije godine vrati se na vrh.

"Na kraju dana, bog nam šalje to iskustvo jer je potrebno da učimo, sazrevamo i shvatimo šta se događa. Potrebno je da to prihvatimo što je bolje moguće. To sam učinio, krenuo napred i shvatio u čemu je stvar, posle čega sam dugo patio – bio je to jedan od najvažnijih trenutaka u mojoj karijeri. Želeo sam da se borim za medalju, to bi bilo savršeno".

Za kraj, najavio je da će i u Tokiju 2020. ići na zlato.

"Igre u Japanu će biti igrane na betonu, volim da igram na tvrdoj podlozi i nadam se da ću imati dobar nastup. Nadam se i da će me mnogo Brazilaca bodriti tamo", zaključio je Đoković.