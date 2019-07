Đoković u polufinalu Vimbldona

Novak Đoković plasirao se u polufinale Vimbldona nakon što je savladao Davida Gofanom sa 3:0 (6-4,6-0,6-2).

Gofan je bolje otvorio meč, i došao prvi do brejka te poveo sa 4:3. Nakon toga, Novak pokazuje zašto je najbolji igrač svijeta. Odmah vraća brejk, te protivniku oduzima servis u desetom gemu za 1:0 u setovima.

U drugom setu Novak je samo nastavio sa kraja prvog seta, te uzeo set bez prepuštenog gema protivniku.

U trećem setu Gofan konačno dolazi do gema, ali Novak pravi brejk u četvrtom gemu, te dolazi do 3-1. Do kraja meča Gofan je uspio uzeti još samo jedan gem. Pri rezultatu 5-2, Novak koristi prvu meč loptu na servis protivnika i dolazi do polufinala Vimbldona.

Srpski i belgijski teniser su se do sada jednom sastali na travi, na nezvaničnoj egzibiciji Budls, kada je Gofan bio bolji 6:3, 7:5.

Đoković će se u polufinalu sastati sa boljim iz duela Bautista Agut – Pelja.