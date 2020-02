Đoković u pohodu na osmu titulu: Tim vraća brejk

Tok meča možete pratiti UŽIVO na našem sajtu!

I set

5:4 - Novak siguran na svoj servis. Tim servira za ostanak u setu.

4:4 - Tim stiže do izjednačenja! Novak je imao priliku za brejk, ali je nije iskoristio

4:3 - Brejk Austrijanac koristi Novakove greške i vraća brejk!

4:2 - Izuzetno težak gem za Austrijanca koji je uspeo da manji prednost srpskog tenisera.Tim je uspeo da povede, stigao do 40:0, a onda je počela Novakova serija... Usledilo je nadmudrivanje koje je na kraju pripalo Timu.

4:1 - Đoković siguran na servis gemu. Uvećava prednost u prvom setu

3:1 - Poveo je Đoković i u ovom gemu, činilo se da će do još jednog brejka, ali je Tim ubrzo popravio servis i krenuo u napad. Viđen je i jedan vrlo atraktivan potez Đokovića koji je kroz noge vratio lopticu Austrijancu koji ju je sačekao na mreži i poentirao.

3:0 - Novak potvrdio brejk!

2:0 - Poslije rezultatske klackalice Đoković dolazi do prve brejk šanse i koristi je

Novak Đoković će prvi servirati.

