Đoković u četvrfinalu, "osveta" za Lajovića

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijen opena, pošto je sa maksimalnih 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:4) savladao Argentinca Dijega Švarcmana za nešto više od dva sata igre. Naredni rival biće mu Miloš Raonić.

Tako je Đoković na izvjestan način "osvetio" Dušana Lajovića, kojeg je Švarcman savladao u prethodnoj rundi i time sprečio srpski duel u osminifinala prvog grend-slema u sezoni.

Rezultat po setovima bio je 6:3, 6:4 i 6:4, u okršaju u kojem je Novak bio daleko bolji igrač.

Prvi set protekao je dobroj igri na obje strane u prvih sedam gemova, da bi onda srpski as napravio brejk za vođstvo od 5:3 i mirno priveo taj dio igre u svoju korist za 6:3, za 40 minuta na jakom suncu u Melburnu.

No, tada je uslijedio najbolji dio meča za Novaka danas, pošto je sa vezao šest poena u nizu (tri na kraju porvog i tri na početku narednog seta).

Đoković je bio siguran i ubjedljiv protiv Švarcmana

Dakle, drugi set Novak je otvario sa dva brejka, ali potom dozvolio Švarcmanu da vrati jedan i smanji rezultat na 3:1.

Međutim, to je bilo sve što je argentiski teniser "dobio", pa je drugi set završen rezultatom 6:4.

Treći i posljednji set bio je u egalu do petog gema, kada Đoković oduzima servis rivalu i dolazi do brejka koji je, ispostaviće se, odlučio posljednji set (6:4) i na kraju donio drugom reketu svijeta plasman u novo četvrtfinale u Australiji i ukupno 45. na grend-slem turnirima.

Tamo ga već čeka Kanađanin crnogorskog porijekla Miloš Raonić, koji je takođe sa 3:0 u setovima bio bolji od Hrvata Marina Čilića.