Đoković: Trofej je moj odgovor na sve kritike

Devetostruki šampion Australijan opena Novak Đoković trpio je neviđene kritike, naročito u posljednjih godinu dana, ali na sve je odgovorio - peharom.

Onako kako on to najbolje zna, igrom, savršenim tenisom i osvajanjem 18. grend slema u karijeri.

Gotovo da nije bilo dana da Novak u negativnom kontekstu nije pominjan u svjetskim medijima, ali sve to je uspio da ostavi po strani kada je bilo najvažnije.

"Za mene je najvažnije bilo da svoje misli, pažnju i energiju usmjerim u ono što je najvažnije, a to je oporavak, da se držim rutina, stvari koje me čine opuštenim i dovode u najbolje moguće stanje da bih dobijao mečeve. Uložio sam mnogo energije, prije svega mentalno. Nismo sve pratili. Možda oni i jesu kada nisam bio sa njima, vijesti i sve u tom stilu, sve o čemu se spekulisalo i diskutovalo, o tome šta je ko rekao u medijima", kaže Đoković.

Novak je dodao da i pored toliko iskustva, ponekad nije lako izboriti se sa tim medijskim pritiscima.

"Znam da je to potpuno nepotrebno. Ponekad je teško da se sve to izbjegne. Neke stvari koje ljudi kažu, desi se to kada gledate meč, pa neko u komentaru to pomene. U svakom slučaju, dođe do vas. Naravno da nije lijepo to čuti. Mislim da nije korektno od pojedinih da kritikuju bez da prethodno provjere kako je stvarno. Ali, nije mi to prvi put. Imam toliko iskustva sa tim, dešavalo mi se to mnogo puta u životu, karijeri. Vjerovatno neće biti ni poslednji put. Na kraju, svako ko je u ovome ima pravo da kaže šta želi. Do mene je da li ću da reagujem ili ne, i na koji način. Nisam dozvolio da to utiče na igru. Osvajanje trofeja je na neki način odgovor na sve to", poručio je broj jedana prenosi B92.

Na pitanje, da li ga boli što je često na meti kritičara, otvorio je dušu.

"Naravno da boli. I ja sam čovek kao i svi drugi, imam emocije. Ne uživam kada me neko napadne otvoreno u medijima. Naravno, ne mogu ni da kažem da ne brinem o tome. Naravno da brinem. Moram da budem iskren. Ipak, mislim da sam vremenom stvorio debelu kožu i uspijevam sve to da istrpim i fokusiram se na ono što je najvažnije", poručio je Novak.

Goran Ivanišević je poručio da je ova pobjeda bila izuzetno potrebna Novaku poslije svega što je prošao.

"Saglasan sam sa tim što kaže trener. Ako se vratim šest mjeseci unazad, kada sam osvojio Sinsinati, pa sam diskvalifikovan na US Openu, to me je pogodilo psihološki, emotivno, napustiti turnir na taj način i to u momentu kad sam bio u naletu. Nisam do tada izgubio meč, osjećao sam se odlično. Naravno da je sve to imalo uticaja na ostatak. Imao sam uspone i padove iako sam uspio da odbranim prvo mesto što je bio cilj. Igrati bez publike bilo je krajnje čudno, nedostajala je motivacija. Otuda, naravno da sam želio da ovu sezonu započnem najbolje što sam mogao. Dolazak u Australiju uvijek nosi tu dozu samopouzdanja, zbog rekorda. Kao dijete sam sanjao da osvojim Vimbldon i postanem broj jedan. Uspio sam u tome 2011. Vimbldon je po mnogo čemu poseban, teren takođe. Ipak, ako gledamo kroz perspektivu rezultata i onog što sam ostvario u karijeri, onda je Rod Lejver arena moj teren", zaključio je Đoković.

(foto: twitter.com/AustralianOpen)