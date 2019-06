Đoković: Tim jednostavno odigrao bolje u važnim trenucima

Tim je u meču koji je započet u petak, a završen u subotu, slavio sa 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 i drugu godinu zaredom izborio plasman u finale Rolan Garosa, u kojem će se sastati sa Špancem Rafaelom Nadalom.

„Čestitam Dominiku. Igrao je odlično, posebno u važnim trenucima. Imao je nekoliko dobrih slajsova i pasing šotova. Uspio je da ubaci jednu lopticu više u teren na kraju meča. Bilo je lakše igrati forhende uz vjetar s jedne strane tokom meča, ali je jasno da ga je kada se posljednji put vratio bilo manje i to je bila velika prednost jer je igrao sa te strane. Svakako mu čestitam, igra sjajan tenis, pokazao je da je jedan od najboljih na svijetu i želim mu sreću u finalu“, naglasio je Đoković, koji je istakao da činjenica da je igrao za četvrti Gren slemu u nizu, što mnogi nazivaju ‚Nole slemom‘, nije uticala na njega.

Finals bound 💪@ThiemDomi reaches his second straight Roland-Garros final 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 over Djokovic.

🎾 https://t.co/GjvP7h6E6f#RG19 pic.twitter.com/wyRaAiKeoT

