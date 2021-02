Đoković: Tijafo me namučio!

Novak Đoković je imao izuzetno težak posao u drugom kolu protiv Frensisa Tijafoa. Najbolji teniser svijeta morao je na terenu da provede više od tri i po sata i konačno slavi u četiri seta protiv izuzetno inspirisanog Amerikanca.

U obraćanju medijima po završetku meča, branilac trofeja u Melburnu je rekao da je bio imoresioniran načinom na koji se mladi teniser borio u ovom duelu.

"Zaista sam bio impresioniran kako se takmičio. Servirao je veoma dobro, borio se žestoko. Mislim da smo obojica igrali na prilično visokom nivou. Tjerao me je da igram do krajnjih granica. Drugi i treći set su bili jako tijesni. Imao sam sreću da povedem sa 2:1 u setovima. U četvrtom, imao sam više prilika i iskoristio jednu od njih sredinom seta. U svakom slučaju, uslovi su bili izazovni. Bilo je jako toplo, imali smo duge razmjene. Bilo mi je teško da ga slomim na bekhend strani. Pokušavao sam da zaobiđem njegov bekhend, da igram više kroz teren, otvorim ga, ali nije mi dao ništa. Bekhend mu je bio veoma dobar, konstantan, nije imao mnogo grešaka. Vrlo je brz igrač. Nikad ne znaš šta ti sljedeće stiže. Da, bio je to težak meč, srećan sam što sam izašao kao pobjednik iz ove bitke", rekao je Đoković.

Novak je rekao da se u pojedinim dijelovima meča osjećao dosta neugodno, prije svega zbog igre protivnka.

"Vidite, meč je bio tijesan. Naravno da se u pojedinim momentima osjećao nisam osjećao kao obično. Čestitam mu na tome. Prikazao je sjajnu igru i kvalitetan tenis. Stavio me je u tešku poziciju. Imao sam šanse rano u drugom setu. Da sam napravio brejk tada, možda bi tok meča išao drugačije, ipak, dobro se držao na servisu. Nisam koristio prilike za brejk tako dobro. Povremeno sam bio previše pasivan. Jednostavno, nisam osjećao lopticu danas kao i obično. Opet, čestitke na njegov račun što je učinio da se osjećam tako neugodno na terenu", dodao je Đoković.

Svjetski broj jedan je još jednom podržao sistem koji je na snazi na Australijan openu, koji se koristi umjesto liniskih sudija.

Tijafo je tokom meča imao nekoliko zamjerki na pojedine lopte koje su dosuđene kao aut, ali generalno, sve je drugačije.

"Pričao sam o tome i na prethodnoj konferenciji. Mislim da je dobro da imamo automatski sistem. Razumijem da imamo tradiciju, da je to dio istorije ovog sporta, da imamo linijske sudije. Kao što sam ranije rekao, ja sam za to da svako ko je na terenu ili u organizaciji ima jedinstveno iskustvo. Imamo mnogo dobrovoljaca širom svijeta. Razumijem da to nešto oduzima od prethodnog iskustva, mnoge sudije ostaju bez posla. S druge strane, mislim da je to neizbježno u budućnosti tenisa. Ja to podržavam. Naravno, volio bih da ostanu sakupljači loptica. Što se tiče linijskih sudija, podržavam tehnologiju", jasan je šampion Melburna.