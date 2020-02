Đoković: Tenisu je potreban Rodžer

Najbolji teniser Novak Đoković prokomentarisao je povredu Rodžera Federera, koja će ga odaljiti sa terena do sezone na travi.



Federer je neočekivano podvrgnut operativnom zahvatu i zbog operacije desnog koljena propustiće sezonu na šljaci.

Švajcarski teniser neće igrati u Dubaiju, niti na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

Federer će ispustiti veliki broj bodova koji brani u tom periodu, pa će najvjerovatnije pasti na sedmo mjesto prije povratka.

Đoković je u nedavnoj izjavi prokomentarisao povredu i neočekivanu operaciju Federera.

"To je veliko iznenađenje. Znam da ga je povreda mučila u Australiji, ali niko nije znao koliko je to ozbiljno. Žao mi je što Rodžer i Kevin Anderson prolaze kroz to. Nadam se da će se uskoro vratiti na teren. Rodžer je Rodžer. Potreban je tenisu", rekao je Novak.