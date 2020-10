Đoković sustigao Federera, uskoro ga prestiže

Pobjeda protiv Ričardasa Berankisa u drugom kolu bila je 70. za njega na Otvorenom prvenstvu Francuske u karijeri.

Isto toliko ima i Rodžer Federer, koji ove godine ne učestvuje na turniru zbog povrede.

Samim tim Đoković će u trećem kolu, u kojem se u subotu sastaje sa Kolumbijcem Danijelom Galanom, imati priliku da "preskoči" Švajcarca i zauzme drugu poziciju.

"Grend slem turniri su najveći turniri u našem sportu i najviše vrijede. Pobijediti toliko mečeva na svakom Slemu je veliki podvig i naravno da sam zbog toga ponosan. Uvijek mi je cilj da najbolje igre pružim na slemovima. Federer i Nadal čine isto. Grend slem je jedini turnir na kojem igramo na tri dobijena seta i tokom dvije nedjelje vam je potrebno mnogo energije kako biste osvojili titulu. Svi ti podvizi su sjajni, ali oni ne utiču na to kako se osjećam na terenu, ali je lijepo čuti. To je potvrda da tokom svoje karijere na najvećim turnirima igram najbolji tenis", izjavio je Đoković poslije meča.

"It makes me proud, it makes me happy"@DjokerNole on continuing to break records...#RolandGarros pic.twitter.com/sau9MIJeLW

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020